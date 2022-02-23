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Майже всіх нардепів "ОПЗЖ" не було під час голосування за надзвичайний стан

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Майже всіх нардепів "ОПЗЖ" не було під час голосування за надзвичайний стан
43 із 44 депутатів "Опозиційної платформи - за життя" були відсутні під час голосування за запровадження в Україні надзвичайного стану.

Це зазначено у таблиці поіменного голосування за законопроєкт №7108, опублікованій на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

На робочих місцях не було 43 із 44 нардепів "ОПЗЖ". Присутній був тільки Юрій Павленко.

"ОПЗЖ вже повним складом втікла з країни? 43 із 44 депутатів були відсутніми підчас голосування за впровадження назвичайного стану P.S. Чи просто витягнули картки?" - пише журналістка Христина Бердинських.

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Топ коментарі

  • Ростислав Кіндратюк
    Зараз для українців головне це отримати тіло нашого батька - засновника, Володимира Ілліча Леніна, яке беззаконно утримують у себе кацапи за наказом Путіна. Ілліч в останні роки життя рвався повернутись до Неньки, але злий Сталін та його коханка, зрадлива Курська, не дозволила Вождеві це зробити
  • Петр Иванов 418d5d02
    Кстати, где Медведчук? Пару дней назад была новость что его дом обыскивают и всё.
  • 18c49ed2
    А они в стране вообще есть? Они давно слиняли за редким исключением.
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