Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters

40 67553
Дві військові колони рухаються з Росії убік окупованого Донецька, - Reuters
Дві окремі колони військової техніки без розпізнавальних знаків рухаються у бік міста Донецька різними дорогами з боку російського кордону, повідомив очевидець агентства Reuters.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Одна колона складається з дев'яти танків і бойової машини піхоти, а інша – з вантажівок та бензовозів, розповів репортер, який у понеділок знаходився на території двох окупованих регіонів Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передовим підрозділам армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі наказали вимкнути телефони, - InformNapalm

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Ти диви. Тільки попросили, тут вже і колони. Хтось міг би подумати, що все було підготовано заздалегіть...
  • время
    Вбивати цапів без жалю.
  • Антон Чигур
    Шашлыки едут!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини