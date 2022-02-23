Один український воїн загинув, троє поранені. За добу окупанти 96 разів відкривали вогонь на Донбасі, - ООС

Станом на 23:00 23 лютого, з боку російсько-окупаційних зафіксовано 75 обстрілів, 71 з яких із застосуванням важкого озброєння. Один захисник загинув, троє поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку ООС.

Під час обстрілів окупантами були задіяні реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Загалом ворог використав 250 реактивних снарядів, 247 артилерійських снарядів та 586 мін.

Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Один захисник отримав поранення та знаходиться в лікувальному закладі. Ще двоє воїнів отримали бойові травмування.

Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

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ООС адекватно відповідають на дії загарбників, відкриваючи вогонь лише по позиціях окупаційних військ.

Найбільшу активність цієї доби противник проявляв у районі Богданівки. Так, по українських оборонцях цього населеного пункту загарбники відкривали вогонь 21 раз.

Крім того, окупанти продовжують розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь.

Збройні сили України не здійснювали і не здійснюють обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури. Об’єднані сили контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли об’єктів цивільної інфраструктури, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

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