Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що без внутрішньої дестабілізації на території України захоплення нашої країни неможливе. Про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді України перед ухваленням рішення про запровадження надзвичайного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми доволі довго утримувалися від таких рішень по введенню надзвичайного стану на тих чи інших територіях. Сьогодні ситуація ускладнилася, вона не є простою. Ми не будемо нічого приховувати від вас. Нам потрібен цей режим", - зазначив Данілов.

Він також наголосив, що ситуаціях хоч і непроста, але "абсолютно контрольована".

"За даними всіх наших розвідок партнерів, за даними наших розвідок, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації на території нашої країни захоплення нашої країни неможливе. Питання внутрішньої дестабілізації для Російської Федерації - це питання номер один", - сказав секретар РНБО.

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