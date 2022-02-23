Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів Рютте санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте санкції проти РФ та спільну боротьбу з кібератаками.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами", - написав Зеленський.

Президент висловив вдячність Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні.

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