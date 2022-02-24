Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає, - мер Маріуполя

У середу ввечері в ефірі програми "Право на владу" мер Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що місто готове відбити будь-які загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Interfax-Україна.

"Маріуполь вже 8 років живе в особливому статусі, і ми знаємо, що таке війна та біди воєнного часу", - повідомив Бойченко.

Говорячи про запровадження надзвичайного стану, міський голова Маріуполя сказав: "Не має значення, як цей закон називається. важливо, що ми повинні були показати єднання навколо нашої країни. Це не війська ДНР, сьогодні - це регулярна армія РФ. А це зовсім інший виклик".

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Він подякував керівництву країни та парламенту за схвалення такого рішення та розуміння того, яка загроза є у Маріуполя від РФ.

"Маріуполь 2014 року і Маріуполь, який ми зараз бачимо – це два різні Маріуполі…. Ми стали нацією. Сьогодні нас завоювати неможливо, тому що тут на РФ ніхто не чекає. За цей час у нас народилася професійна потужна армія, яка професійно забезпечена сьогодні", - наголосив Бойченко.

"Зателефонував нашим морпіхам, вони кажуть: "ми готові", - резюмував мер Маріуполя.

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