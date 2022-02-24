У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі закрили на ніч аеропорти, щоб не пустити десант РФ, - ЗМІ (оновлено)
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Avianews.
Видання посилається на повідомленні для льотного складу.
Єдина злітно-посадкова смуга Харкова 07/25 не приймає рейси з 20:35 23 лютого до 08:35 24 лютого за київським часом. Повідомлення про закриття опубліковано о 20:30.
На табло аеропорту Харків зазначено, що скасовано приліт рейсу Windrose (Роза Вітрів) 7W145 з Києва. Приліт рейсу Azur Air Ukraine QU 5332 із Шарм-ель-Шейху перенесено з 00:55 24 лютого на 11:00 24 лютого. На виліт також скасовано зворотній рейс на Київ та перенесено виліт рейсу до Шарм-ель-Шейху.
Аналогічне повідомлення для Дніпра створено о 23:55 23 лютого. Там зазначено, що аеродром закрито з 00:00 до 07:00 24 лютого.
У повідомленні нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Воно може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією — до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю.
ОНОВЛЕНО
Видання ZN.ua повідомляє, що також на прийом та відправлення рейсів закритий аеропорт Запоріжжя, до закриття готують аеропорт у Херсоні.
"Смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом", — йдеться у повідомленні.