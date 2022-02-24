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В Україні з 00:00 24 лютого почав діяти надзвичайний стан

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В Україні з 00:00 24 лютого почав діяти надзвичайний стан
Закон про затвердження указу Президента "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" опублікований в "Голосі України" і почав діяти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Затвердити Указ Президента України від 23 лютого 2022 року № 63/2022 "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", - ідеться в законі.

Також разом із законом опубліковано указ Президента, згідно з яким на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва вводиться надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

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Згідно з указом у вказаних областях запроваджуються такі заходи:

  • встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби);
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
  • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
  • заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби);
  • заборона страйків;
  • тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;
  • запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби);
  • перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;
  • заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України;
  • заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
  • заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування;
  • особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).

Здійснення заходів щодо впровадження і забезпечення дії НС покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування відповідно до закону "Про правовий режим надзвичайного стану".

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Головам ОДА, КМДА доручено утворити відповідні оперативні штаби, до яких мають бути включені представники СБУ, центральних органів виконавчої влади, Військової служби правопорядку в ЗСУ, Державного агентства з управління зоною відчуження та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Топ коментарі

  • FT FT
    Если вы не разорвете с РФ дипломатические отношения и не введете визовый режим то на х****ю я вертел ваш надзвичайный стан, Вы для меня пособники окупантов.
  • Small Jerboa
    Проблема в том, что Зеленский, даже при написании "Указа о введении ЧП", в ПЕРВУЮ очередь думает о том, как бы придавить ОППОЗИЦИЮ! а противодействие Расии у него на втором месте, если не на десятом!
  • Valter Valter
    Вы черти против ПИдоросии будете вводить санкции и разрывать отношения или только украинцев будете душить?
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