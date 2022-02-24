Ахеджакова про визнання "ЛДНР": трапилося щось непоправне, це пахне оголошенням війни усьому світу

Народна артистка Росії Лія Ахеджакова назвала рішення президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними так звані "ДНР" і "ЛНР" оголошенняа війни всьому світу.

Про це вона сказал у коментарі ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось цей новий "підручник історії", який ми почули, - це додаток до цих Пушиліних, Моторолів і всього цього жаху. Я думаю, що сталося щось непоправне, це дійсно пахне оголошенням війни всьому світу. Це щось неймовірне, неймовірне по неспроможності і підлості. Мені здається, що наслідки будуть дуже важкими. Коли на чолі благоденства країни стоїть не економіка, а силовики різних мастей – ось це страшно", – сказала Ахеджакова.

Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса; народна артистка РФ (1994), лауреат Державної премії РРФСР ім. братів Васильєвих (1979). Дворазова володарка Національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Зображуючи жертву", в 2015 році удостоєна почесного призу премії "Ніка" в номінації Честь і гідність" за 2014 рік.

Читайте: Пушилін та Пасічник звернулися до Путіна по військову допомогу. ДОКУМЕНТ

У березні 2014 року висловилася проти можливості введення російських військ на територію України.