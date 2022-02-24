Зеленський дзвонив Путіну. Той не відповів

Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді.

Про це голова держави розповів у відеозверненні до громадян України та РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що керівництво Росії схвалило рух військ на територію України, що може стати початком великої війни на європейському континенті.

"Ваше керівництво схвалило їх (військ. – Ред.) крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ініціював телефонну розмову із президентом Росії.

"Результат – тиша", - сказав президент України.

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