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Зеленський дзвонив Путіну. Той не відповів

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Зеленський дзвонив Путіну. Той не відповів
Президент України Володимир Зеленський ініціював телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але не отримав відповіді.

Про це голова держави розповів у відеозверненні до громадян України та РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що керівництво Росії схвалило рух військ на територію України, що може стати початком великої війни на європейському континенті.

"Ваше керівництво схвалило їх (військ. – Ред.) крок уперед. На територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ініціював телефонну розмову із президентом Росії.

"Результат – тиша", - сказав президент України.

Дивіться: Звернення президента Зеленського до українців та росіян. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Bogdan Resvii
    Нарид, вы опупели или чо?... Зеленский, каким бы он ни был, сейчас лицо страны каким его видит мир. И видит, напоминаю, с очень положительной стороны. Если ***** действительно готово напасть в течение 24h, то попытка диалога, инициированная Украиной, это ещё один формальный довод в копилку того, что Украина это жертва, а Лаптестан это страна-террорист.
  • Сергей Бромук
    Зеленский ведет себя достойно,хоть и больше двух лет не занимался страной,не занимался ее обороной.Можно хейтить его,ненавидить за прошлое,но сейчас он ведет себя достойно.Другого президента у нас сейчас нет
  • Правда Правдива 6dec8fee
    Скольпо можно позорить Украину, куда оно звонило, кому оно звонило. Уберите этого дегенерата.
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