Путін оголосив війну проти України. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків терористів "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Путіну до росіян.

"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.

Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.

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