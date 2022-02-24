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Путін оголосив війну проти України. ВIДЕО

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Президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він ухвалив після звернення ватажків терористів "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Путіну до росіян.

"Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України.

Путін додав, що розраховує на консолідовану позицію російського парламенту щодо початку військової операції на Донбасі.

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Топ коментарі

  • Артем Шаборонко
    Ублюдок
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    "Мною ухвалено рішення про проведення спеціальної військової операції", - заявив Путін, додавши, що її мета не окупація України. Джерело: https://censor.net/ua/n3318500


    ЩОБ ТИ ЗДОХЛА КРИСА І МОСКОВСЬКА ІМПЕРІЯ РАЗОМ З ТОБОЮ.
    Це той випадок коли гарні росіяни будуть в гарних трунах, а погані в поганих
    Москва вибрала бути знищенною.
  • Андрей Войтович
    Братья-Украинцы, задайте жару погани оккупантской!

    смерть московии!
    Слава Украине!
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