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Потужні вибухи пролунали у низці українських міст

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Потужні вибухи пролунали у низці українських міст
В районі низки українських міст пролунали потужні вибухи. Зокрема, вибухи було чути в Києві, Харкові та районі аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Будут сеять панику в том числе. Информационно надо фильтровать и по возможности проверять. Паника нанесет больший вред.
  • Maxim Ak-Murza
    Шоб вы сдохли в муках, русня вонючая! ВСЕ!
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Пані і панове треба молитись щоб з утра ми не почули голос ГУНДОСА по ТБ і які він вклоняється Пукіну і визнає Крим і Донбас незалежними від України
    Не дай Боже цьому скоїтись, бо для наших нащадків більше не буде ніякої України.
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