Потужні вибухи пролунали у низці українських міст

В районі низки українських міст пролунали потужні вибухи. Зокрема, вибухи було чути в Києві, Харкові та районі аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомляється мінімум про чотири вибухи в Краматорську, потужний вибух в Одесі, Харкові, Бердянську, початок потужних обстрілів на Донбасі з боку терористів.

У столиці теж лунають вибухи, їх чули мешканці Позняків та Троєщини. Тим часом повідомляється про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

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