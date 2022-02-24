США та їхні союзники дадуть відповідь на напад Росії на Україну, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що США та їхні союзники дадуть відповідь на "напад" Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Білого дому.

Президент США Байден заявив, що США та їхні союзники дадуть відповідь на "напад" Росії на Україну: "Світ закликає Москву до відповіді".

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"Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад. США, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді",- цитує пресслужба Білого дому заяву Байдена.

Американський лідер анонсував зустріч із колегами з G7 та звернення до нації, в якому оголосить про подальші кроки щодо Росії за її напад на Україну. За його словами, він оголосить про подальші дії, які США з союзниками та партнерами зроблять проти Москви за "цей непотрібний акт агресії проти України, глобального миру та безпеки".