США та їхні союзники дадуть відповідь на напад Росії на Україну, - Байден
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз Білого дому.
Президент США Байден заявив, що США та їхні союзники дадуть відповідь на "напад" Росії на Україну: "Світ закликає Москву до відповіді".
"Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад. США, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді",- цитує пресслужба Білого дому заяву Байдена.
Американський лідер анонсував зустріч із колегами з G7 та звернення до нації, в якому оголосить про подальші кроки щодо Росії за її напад на Україну. За його словами, він оголосить про подальші дії, які США з союзниками та партнерами зроблять проти Москви за "цей непотрібний акт агресії проти України, глобального миру та безпеки".