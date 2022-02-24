Лондон розширить економічні санкції проти РФ у разі продовження агресії, - постпред Великої Британії при ООН Вудворд
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Великобританія розширить економічні санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.
Про це заявила британський постпред при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми розширимо економічні наслідки, якщо Росія продовжить свою агресію", - сказала вона.
"Все ще є час для того, щоб виявити стриманість, діяти розумно, досягти деескалації, але необхідно діяти зараз", - наголосила постпред.