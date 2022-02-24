Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Лондон розширить економічні санкції проти РФ у разі продовження агресії, - постпред Великої Британії при ООН Вудворд

4 8759
Лондон розширить економічні санкції проти РФ у разі продовження агресії, - постпред Великої Британії при ООН Вудворд
Великобританія розширить економічні санкції проти Росії, якщо вона продовжить агресивні дії проти України.

Про це заявила британський постпред при ООН Барбара Вудворд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розширимо економічні наслідки, якщо Росія продовжить свою агресію", - сказала вона.

"Все ще є час для того, щоб виявити стриманість, діяти розумно, досягти деескалації, але необхідно діяти зараз", - наголосила постпред.

Також читайте: США та їхні союзники дадуть відповідь на напад Росії на Україну, - Байден

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини