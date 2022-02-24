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"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба

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"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба
Росія почала повномасштабну війну проти України. Світ може і має зупинити Путіна.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - йдеться в повідомленні.

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Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах, - Кулеба 01

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Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Слава нації...смерть москалям.
  • 1f146248
    Кацапня, умиєтеся кров'ю, жалю не буде до вас
  • Gaussedge
    Підтримуємо нашу армію, смерть москалям!
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