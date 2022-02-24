"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба
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Росія почала повномасштабну війну проти України. Світ може і має зупинити Путіна.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - йдеться в повідомленні.