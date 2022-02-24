Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя багатьох людей", - зазначив він у заяві.
"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.
Він наголосив, що союзники щодо НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.