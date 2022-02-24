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Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг

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Закликаю Росію негайно припинити військові дії проти України, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що засуджує дії РФ в Україні.

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рішуче засуджую неспровоковану та віроломну атаку Росії на Україну. Атака ставить під загрозу життя багатьох людей", - зазначив він у заяві.

"Це серйозне порушення міжнародного права, загроза євроатлантичній безпеці. Закликаю Росію негайно припинити військові дії, дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що союзники щодо НАТО проведуть зустріч, щоб обговорити цю ситуацію.

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Топ коментарі

  • Vlad Fedchuk
    Все дипломатія закінчилася
  • Gaussedge
    Чому дивуєтесь? Це війна. Смерть кацапні! Слава Україні! Слава нашим ЗСУ!
  • Павел Андреев cba63e59
    Бесхребетность НАТО к этому и привела.
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