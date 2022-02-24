Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території України, - Зеленський
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Сьогодні зранку президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у терміновому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках", - зазначив він.
"Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави", - додав він.
Він також закликав українців не панікувати.