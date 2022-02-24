Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай
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Сьогодні, 24 лютого 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50.
Про це написав у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту (мають. -Ред.) використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро", - зазначив він.
Для тих, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.
Місце збору на вказаних залізничних вокзалах.
Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.