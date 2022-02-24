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Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай

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Оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області, - глава ОДА Гайдай
Сьогодні, 24 лютого 2022 року, оголошено загальну евакуацію жителів Луганської області о 05:50.

Про це написав у фейсбуці голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рекомендуємо мешканцям Луганської області негайно покинути межі області. Власники автотранспорту (мають. -Ред.) використовувати власні можливості та рухатись в напрямку міста Дніпро", - зазначив він.

Для тих, хто не має можливості евакуюватися самостійно – організовано евакуацію з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.

Місце збору на вказаних залізничних вокзалах.

Під час проведення евакуації прохання зберігати спокій та прислуховуватися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.

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Топ коментарі

  • Освальд Кобблкот
    Под горловкой путинососы пытаются прорваться .Слышно даже в Енакиево .Украина победит !
  • PREDATOR PREDATOR
    В нас літає реактивна авіація.Хмельницька область.
  • Сергей Марикуца
    Это наша авиация, спокойствие!
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