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Військові роблять усе, аби захистити українців та не дати агресору шансу на прорив, - Резніков

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Військові роблять усе, аби захистити українців та не дати агресору шансу на прорив, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до українців та закликав зберігати спокій.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Наша армия,на которой экономил Зе...Мальчики держитесь , Господь храни Вас ,молимся!
  • Иван Дубков
    Все военные эксперты говорили, что признаки вторжение видно за несколько дней а вы его полностью проспали !
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Слава ЗСУ.Українську націю не здолати та не перемогти...
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