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Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба

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Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту запровадити руйнівні санкції проти Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій:

1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT
2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах
3. Зброя та обладнання для України
4. Фінансова допомога
5. Гуманітарна допомога", - наголосив міністр.

Читайте: "Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах", - Кулеба

Топ коментарі

  • Петр Иванов 418d5d02
    Уничтожьте экономику этих ублюдков.
  • Константин См
    вчера под вечер пошли разговоры даже о немыслимом - полном отказе от рос углеводородов, нефте-газовое эмбарго, то чего не было даже против "империи зла" в 80-х! так что всё очень серьёзно
  • Victoriya Zabella
    Ось тут КУЛЕБА ти правильно СКАЗАВ... а не так як відповідав Мосійчучці на Г+Г - що ти втомився від ЗАХОДУ.
    Ось тут молодець.
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