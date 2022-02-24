Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту запровадити руйнівні санкції проти Росії.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій:



1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT

2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах

3. Зброя та обладнання для України

4. Фінансова допомога

5. Гуманітарна допомога", - наголосив міністр.

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