Відключення РФ від SWIFT та руйнівні санкції. Світ має діяти негайно, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту запровадити руйнівні санкції проти Росії.
Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій:
1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT
2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах
3. Зброя та обладнання для України
4. Фінансова допомога
5. Гуманітарна допомога", - наголосив міністр.