Агресор атакував Україну. Офіс генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати, - Венедіктова

Офіс генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедиктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Офіс Генпрокурора фіксує всі злочини РФ і закликає українців допомагати. Працює гаряча лінія! Агресор атакував Україну. Зараз ми маємо зберігати холодний розум, дбати про безпеку та пам’ятати, що вторгення РФ буде покаране. Фіксація всіх злочинів агресора надзвичайно важлива: фото, відеоматеріали, свідчення", - зазначила вона.

За її словами, для оперативного інформування про порушення у Офісі Генпрокурора цілодобово діють "телефони гарячої лінії":

- (044)-280-00-16;

- +38068-040-76-34 (Viber, WhatsApp, Telegram).

та електронна пошта: [email protected].

"Будь-яка особа може звернутись до Офісу Генерального прокурора за допомогою цих засобів зв’язку для повідомлення про злочини, пов’язані зі збройним конфліктом та агресією РФ. Отримана інформація терміново опрацьовуватиметься прокурорами для вжиття заходів згідно чинного законодавства" , - додала Венедіктова.

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