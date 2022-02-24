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ЗС РФ завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ, - Генштаб

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Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ спростував фейк ФСБ РФ: Підрозділи ООС у районах відведення. Ураження "прикордонного пункту", який більше схожий на сарай, неможливе

Також зазначається, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

ЗС РФ завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ, - Генштаб 01

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Топ коментарі

  • Oksana Kofanka
    ЗСУ - подяка.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Українську націю не здолати та не перемогти нікому й ніколи...
  • Oksana Kofanka
    Думаю, це найбільша помилка в житті президента РФ. Початок кінця.
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