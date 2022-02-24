ЗС РФ завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах ЗСУ, - Генштаб

Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.





