В двох районах Черкащини оголошено евакуацію, - глава ОДА Скічко

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський та Черкаський райони.

Про це у Facebook повідомив глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Найближчим часом буде відомий рівень загрози для Черкащини і наш план дій. Відразу все вам повідомлю! На цю хвилину ситуація така. УМАНСЬКИЙ РАЙОН: оголошуємо евакуацію населення в радіусі військової частини - 30 км від Розсішок. Скоро прибудуть автобуси. У кого є власний транспорт - скористайтеся ним!" - йдеться в повідомленні.

"ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН: військова частина в Дубіївці зазнала атаки. Оголошуємо евакуацію населення в радіусі 16 км - щойно ухвалили це рішення на оперативному штабі. Зараз організовуємо автобуси", - додав Скічко.

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