Зеленський попросив Байдена закликати американських союзників підтримати Україну, - Білий дім

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом звернувся з проханням про сприяння засудженню дій Росії в Україні світовою спільнотою.

Про це повідомляє пресслужбу Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Зеленський. - Ред.) попросив мене закликати світових лідерів чітко виступити проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України. Завтра я буду зустрічатися з лідерами G7, і Сполучені Штати, наші союзники і партнери запровадять суворі санкції проти Росії. Ми й надалі надаватимемо підтримку та допомогу Україні та українському народу", - йдеться в повідомленні.

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