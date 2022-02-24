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Зеленський попросив Байдена закликати американських союзників підтримати Україну, - Білий дім

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Зеленський попросив Байдена закликати американських союзників підтримати Україну, - Білий дім
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом звернувся з проханням про сприяння засудженню дій Росії в Україні світовою спільнотою.

Про це повідомляє пресслужбу Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Він (Зеленський. - Ред.) попросив мене закликати світових лідерів чітко виступити проти кричущої агресії президента Путіна та підтримати народ України. Завтра я буду зустрічатися з лідерами G7, і Сполучені Штати, наші союзники і партнери запровадять суворі санкції проти Росії. Ми й надалі надаватимемо підтримку та допомогу Україні та українському народу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Байдена інформують про ситуацію в Україні, - Псакі

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    кацапня нагрянула внезапно - рівно тоді коли і попереджали.
  • Anatoll 4de917de
    Нападение России на Украину, напомнило внезапное нападение , в 1973 г. Сирии и Египта на Израиль.
    415.000 военнослужащих Израиля, против 1 162 000 военнослужащих арабских стран.
    1700 танков против 3350 танков арабских стран
    561 самолета против 1011 самолетов арабских стран

    Боевые действия начались с удара крылатыми ракетами египетских Ту-16. Следом за ними цели атаковали 216 египетских истребителей-бомбардировщиков.
    В результате удара было выведено из строя 3 израильских аэродрома

    Израиль потерял 3.000 военнослужащих убитыми и 8000 раненных,
    арабские страны потеряли 18 500 погибшими и 51 000 ранеными ......
    Война закончилась, когда израильские войска стояли, на расстоянии 100 км от Каира и 40 км от Дамаска и собирались занять эти города.

    Была создана государственная Комиссия , которая отправила в отставку генералов разведки, также было уволено военное руководство страны, которое уверяло, что мобилизацию резервистов проводить не следует, т.к. это только спровоцирует Египет и Сирию.
    Кстати, Премьер- Министр Израиля подал в отставку...
    Увы, агрессоры всегда терпят поражение, несмотря на превосходстве в количестве личного состава и вооружений.. Слава Украине!
  • Conti ZP
    Теперь США обязаны провести ограниченую спецоперацию и принудительно сменить власть в ху*лостане!!!
    Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
    Думаю можем праздновать победу!!!
    Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
    Слава Украине!
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