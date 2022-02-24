На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС

Станом на 06:30 зафіксовано загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.