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На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС

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На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС
Станом на 06:30 зафіксовано загорання на складах боєприпасів у с. Ольшаниця Білоцерківського району, загорання штабу НГУ с. Нові Петрівці, у с. Межигіря пошкоджено 39 ДПРЧ (проводиться відведення особового складу) Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у м. Ніжин травмовано 3 співробітники ДСНС", - йдеться у заяві.

На складах боєприпасів на Білоцерківщині загорання, горить штаб НГУ в Нових Петрівцях, внаслідок обстрілу у Ніжині травмовано троє рятувальників, - ДСНС 01

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Топ коментарі

  • Иннокентий beer
    заканчивай истерику
  • Muron
    Прийшов час очистити Україну від кацапської нечисті і 5-ї колони. Заборонити ОПЗЖ, явних кацапів інтенувати
  • Aleksey NotBad
    Потому что у нас 30 процентов колаборантов.
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