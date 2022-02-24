Європейська Рада має схвалити максимально жорсткі санкції проти РФ: підтримка України має бути реальною, - Моравецький
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Європейська Рада має схвалити максимально жорсткі санкції проти РФ.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо негайно реагувати на злочинну агресію Росії щодо України. Європа та вільний світ повинні зупинити Путіна. Сьогоднішня Європейська Рада має схвалити максимально жорсткі санкції. Наша підтримка України має бути реальною", - написав Моравецький у Twitter у четвер.