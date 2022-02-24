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У районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів, - Генштаб ЗС

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У районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів, - Генштаб ЗС
За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

"Повідомлення Генерального штабу Збройних Сил України. За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресорів. Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    если так то Слава Украине!
  • Vlad Hof
    мочить козломордых
  • alex1919
    Слава Україні! Хлопці, вбивайте виродків без жалю!!!
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