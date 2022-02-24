"Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - Шольц
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Росія має негайно припинити військову акцію проти України.
Про це у Twitter повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ.
"Напад Росії на Україну є кричущим порушенням міжнародного права. Ніщо не може виправдати його. Німеччина рішуче засуджує цей безрозсудний вчинок президента Путіна. Наша солідарність з Україною та її народом. Росія має негайно припинити цю військову акцію. Сьогодні ми будемо тісно координувати свої дії у рамках G7, НАТО та ЄС. Це жахливий день для України та чорний день для Європи", - йдеться в повідомленні.