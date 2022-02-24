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Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС

16 03127
Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС
Оперативна інформація щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

- Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

- м. Луцьк – підірвано телевежу.

- Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Захоплено села Городище та Мілове Луганської області.

Пожежі у військових частинах та на складах, у Луцьку підірвано телевежу, - МВС 01

Топ коментарі

  • Valter Valter
    Главное дороги построили. А армия и ПВО то такое
  • Petrov Viktor
    Земли вам своей мало, будет вам земля росфашисты гореть под ногами.
  • крик душі
    Тримаймося. Без паніки.
    Але сбу профукала диверсантів, це вам не бурштин кришувати....
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