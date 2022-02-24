Розпочалася війна. Тиснемо для найшвидшої ізоляції Росії, - Кулеба

Українська дипломатія працює, аби міжнародні санкції проти Росії були запроваджені якомога швидше.

Про це повідомив у фейсбуці глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалася війна. З перших хвилин війни працює вся система МЗС в Україні та за кордоном - наші посольства, консульства, представництва при міжнародних організаціях. Організовуємо міжнародні контакти президента, я спілкуюся з колегами-міністрами, тиснемо для найшвидшого застосування санкцій, ізоляції Росії, постачання до України зброї, надання фінансової та гуманітарної допомоги", - зазначив він.

За його словами, українська дипломатія зберегла керованість.

"Ми готувалися і до такого сценарію", - запевняє Кулеба.

"Дорогі українці, головне зберігати спокій, не піддаватися паніці та фейкам. Робіть все, що в ваших силах, аби підтримувати армію, поширюйте по світу правдиву інформацію про агресію, мобілізуйте іноземні уряди, якщо ви проживаєте за кордоном. Путін напав не лише на державу. Він напав на народ, на кожного з нас. І ми гідно пройдемо це страшне випробування. Україна переможе", - звернувся від до українців.

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