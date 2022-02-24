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ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни

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ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни
Наслідки обстрілів з боку військ РФ фіксуються на території низки міст нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДНСН.

Інформуємо про наслідки ворожих обстрілів на території країни ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 01

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02Оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.

ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни 02м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
  • Герхард
    5 кацапских самолетов и 1 вертолет ВСЬО!!!
  • Zelya Vsyo
    А где список городов и других объектов в параше, по которым нанесла ответный удар Украина?
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