ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни

Наслідки обстрілів з боку військ РФ фіксуються на території низки міст нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДНСН.

Інформуємо про наслідки ворожих обстрілів на території країни

Оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.

У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.

Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.

м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).

м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.

обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),

загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.

Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.

С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.

м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.

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