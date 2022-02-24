ДСНС інформує про наслідки ворожих обстрілів на території країни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДНСН.
Інформуємо про наслідки ворожих обстрілів на території країни
Оголошено сигнал "Повітряна тривога" у м. Полтава.
У м. Хмельницький влучання в злітну смугу військового аеродрому.
Внаслідок обстрілів виникло загорання 7 приватних житлових будинків у м. Маріуполь, влучання снаряду на аеродром м. Краматорськ.
м. Луцьк – пошкоджено АЦ 25 ДПРЧ (постраждалих немає).
м. Ніжин – проводяться роботи по деблокуванню з під завалів попередньо 6 осіб на аеродромі.
обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),
загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.
Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.
С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.
м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.