Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців в усьому світу.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"До українських громад в усьому світі:



Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.", - наголосив міністр.

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