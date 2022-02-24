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Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі

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Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців в усьому світу.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"До українських громад в усьому світі:

Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.", - наголосив міністр.

Читайте: Розпочалася війна. Тиснемо для найшвидшої ізоляції Росії, - Кулеба

Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі 01

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Топ коментарі

  • Петр Иванов 418d5d02
    Цель России чтобы Украина запаниковала и начался бардак. Помните об этом. Надежный тыл очень важен.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У українців не було та не буде іньшої України тому ми повинні її захистити...Мордор буде зруйновано вщент...
  • Василь Довганенко 7230397a
    Заткнувся б ти . Невже не розумієш,що граєш на стороні Пуйла. Після війни розберемося.
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