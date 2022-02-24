Путін напав, але ніхто не тікає. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе, - Кулеба звернувся до українців в усьому світі
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців в усьому світу.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"До українських громад в усьому світі:
Путін напав, але ніхто не розбігається. Армія, дипломати, всі працюють. Україна б’ється. Україна захистить себе. Україна переможе. Розповсюджуйте правду про вторгнення Путіна в своїх країнах і закликайте уряди до негайних дій.", - наголосив міністр.