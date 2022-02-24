Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію: "Світ має примусити Росію до миру"

Сьогодні Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів створити антипутінську коаліцію у зв’язку з початком широкомасштабного наступу РФ на нашу державу. Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

У зверненні до лідерів США, Німеччини, Британії, Польщі та ЄС глава України закликав негайно зупинити Путіна.

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"Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу. Будуємо антипутінську коаліцію. Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України. Закриття повітряного простору. Світ має примусити Росію до миру", - написав Зеленський.