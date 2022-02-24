Цілу ніч відбувалися атаки на всі базові інформаційні ресурси України, – Мінцифри
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Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що від ночі до ранку 24 лютого відбувається атака на базові інформаційні ресурси України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Федоров заявив у Telegram
"Всю ніч ми боронили кібер-простір.
Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються без зупинок.
Наразі все стабільно. Всі команди на місцях. Зберігаємо спокій та не панікуємо!".