Ракетним ударом військ РФ знищено пункт управління аеродромом у Ніжині, - мер Кодола

У Ніжині на Чернігівщині ракетним ударом зруйновано пункт управління Ніжинським аеродромом.

Про це повідомив міський голова Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Униан.

Він зазначив, що наразі працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Всі, хто не залучений до роботи критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома! Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища. Міська влада на робочих місцях. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста", - повідомив він.

У коментарі журналістам Кодола уточнив, що під завалами перебувають шість осіб. Тривають роботи з деблокування людей. Про їхній стан наразі нічого не відомо.

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