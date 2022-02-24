У Києві припинено роботу шкіл та дитсадків, лікарні та поліклініки працюють у посиленому режимі, - КМДА

Оперативний штаб Києва в умовах воєнного стану ухвалив низку рішень, які включають припинення роботи шкіл та дитсадків, переведення медичної системи столиці на посилений режим роботи, а також надання доступу до укриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМДА у телеграмі.

"Відсьогодні у столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки та вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення", - повідомляє пресслужба.

"Усі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома та будьте готові піти в укриття у разі включення сирен", - йдеться в повідомленні.

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