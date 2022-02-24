Вхід на всі станції харківського метрополітену вільний
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Харківський метрополітен відкрив вільний вхід на всі станції.
Про це повідомив прессекретар Харківського метрополітену Олексій Бітнер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вхід на всі станції метрополітену вільний. У разі великого накопичення людей на станції (кожна станція має обмеження щодо прийому населення) ми перевозитимемо людей на більш вільні станції", - зазначив він.
"Прохання до пасажирів звертати увагу на інформацію, яку озвучуватимуть через гучний зв'язок на станціях метрополітену", - додав Бітнер.