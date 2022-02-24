НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда
12 40730
Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію Росії й не залишать Україну без підтримки.
Про це Дуда написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, нічим не спровокованого та невиправданого нападу Росії. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, спільними зусиллями відповімо на жорстоку агресію Росії та не залишимо Україну без підтримки".
Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022