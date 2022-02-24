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НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда

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НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію Росії й не залишать Україну без підтримки.

Про це Дуда написав  у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

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"Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, Україна стала жертвою жорстокого, нічим не спровокованого та невиправданого нападу Росії. Ми співпрацюємо з нашими союзниками з НАТО та ЄС, спільними зусиллями відповімо на жорстоку агресію Росії та не залишимо Україну без підтримки".

Топ коментарі

  • Muron
    Укроп2, йди *****, кацап.
  • burunduk
    нахер отрезать от финансов, эмбарго нефти и газа
  • Герхард
    йди *****, кацап.
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