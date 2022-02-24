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17-річний хлопець загинув на Херсонщині внаслідок обстрілу військами РФ, - Геращенко

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17-річний хлопець загинув на Херсонщині внаслідок обстрілу військами РФ, - Геращенко
В результаті обстрілу російськими військами на Херсонщині загинув 17-річний хлопець.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Миколаївська область, Миколаївський район, Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу пораненено одну особу;
населений пункт Семихатки, Генічеський район, Херсонська область під час обстрілу загинув 17-річний хлопець", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, - радник МВС Геращенко

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Топ коментарі

  • Андрій С-К
    Смерть кожному окупанту!
  • MrC
    Пленных не брать, только 300е, что бы до конца жизни были "рекламой" этой войны.
  • Victoriya Zabella
    200 краще....
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