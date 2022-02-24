"Не молчите! Путин делает из всех вас преступников!", - "Океан Ельзи" звернувся до росіян

Гурт "Океан Ельзи" звернувся до жителів Росії у зв’язку з обстрілом росіянами українських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення вони опублкували у Фейсбуці.

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"Россияне!!! Не молчите! Обезумевший Путин делает из всех вас преступников! Выходите на улицы, требуйте прекратить войну с Украиной!".

Музиканти додали: "В 4 утра сегодня начались обстрелы украинских городов вашими войсками - Харьков, Киев".

Вони зацитували повідомлення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про те, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України і тривають удари по мирних українських містах.

"Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз", - зазначив Кулеба.

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