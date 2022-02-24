Промову Путіна про оголошення війни було записано ще 21 лютого, - росЗМІ
Про це повідомляє Новая газета, інформує Цензор.НЕТ.
"Промова Путіна про оголошення війни була записана ще ввечері 21 лютого, у понеділок. Переконатися в цьому можна, завантаживши відео із сайту Кремля та перевіривши його властивості", - йдеться в повідомленні.
Conflict Intelligence Team звертає увагу, що одяг Путіна збігається з його одягом на засіданні РБ РФ 21 лютого та на відео про "визнання "ЛДНР";
"У середині третьої ночі (МСК) 24 лютого ростовськими диспетчерами було опубліковано повідомлення NОТАМ, що закриває польоти вздовж кордону з Україною, і його початок було датовано 22 лютого (16:13 МСК).
Це дозволяє припустити, що масштабне вторгнення в Україну планувалося на 22 лютого, однак було відкладено з невідомих причин", - зазначили в CIT.