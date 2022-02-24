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Війська РФ б'ють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС

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Війська РФ б'ють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС
Війська РФ здійснили обстріл по позиціях ДПСУ з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

"В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув", - йдеться у повідомленні.

Інформація про інші жертви встановлюється.

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Війська РФ бють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС 01

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Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ответка надеюсь есть? Сколько орков уничтожено?
  • Мобильный крематорий
    Украинцы, всей душой за вас! Бейте кацапскую мразь и их подсосноков! Никакой пощады!
  • Petrov Viktor
    Хлопці якщо у вас є зброя вбивайте фашистів окупантів, вони вас вбивають без жалю.
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