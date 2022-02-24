Війська РФ б'ють з РСЗВ з території окупованого Криму: загинув прикордонник, - МВС
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Війська РФ здійснили обстріл по позиціях ДПСУ з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.
"В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув", - йдеться у повідомленні.
Інформація про інші жертви встановлюється.