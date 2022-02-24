Всі сили патрульної поліції направлено на допомогу громадянам. У разі ДТП фотографуйте пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги, - Білошицький

Всі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсним доповідаю, що всі підрозділи патрульної поліції наразі направлені на допомогу громадянам. Стабілізація дорожнього руху, допомога в евакуації, допомога спеціальним службам. Максимальний контроль ситуації", - зазначи він.

"Щодо обстановки на дорогах. Ми робимо все можливе для регулювання руху. Прохання до громадян. У випадку ДТП — фотографуйте машини і пошкодження і швидко прибирайте авто з дороги. Оформлюйте європротокол, якщо воно дійсно того варте… але авто прибирайте з дороги одразу. Це дуже важливо.Ми з вами. Ми поруч", - додав він.

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