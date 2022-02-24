Поїзди зі столиці на захід курсують, на сході йдуть із зупинками, - "Укрзалізниця"
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Залізничне сполучення з Києва та в столицю продовжують курсувати, в тому числі в напрямку західних областей, водночас у східних регіонах поїзди йдуть із уповільненою швидкістю.
Про це повідомляє Укрзалізниця, передає Цензор.НЕТ.
Спершу в "УЗ" повідомили о 8:43, що курсування поїздів у Харкові тимчасово призупинено. Проте о 9:06 опублікували інформацію, що на вокзалі "радше спокійно, ніж не спокійно", і що люди купляють квитки в західному напрямку.
Ситуація на вокзалах у Києві, Херсоні, Миколаєві, Ізмаїлі спокійна.
Крім того, у пресслужбі УЗ запевнили, що в Маріуполі на вокзалі працюють усі служби, паніки немає.
З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:
- №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкустю на Волноваху,
- №11 Київ - Новоолексіївка,
- №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
- №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша
- №112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.
"Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва", - повідомили в "Укрзалізниці".