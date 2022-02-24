Війська РФ вдарили по передмістю Харкова некерованими ракетами "Смерч": інформація про жертви уточнюється. ВIДЕО

По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

"Росіяни брешуть! По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч". Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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