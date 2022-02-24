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Війська РФ вдарили по передмістю Харкова некерованими ракетами "Смерч": інформація про жертви уточнюється. ВIДЕО

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По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Pravda Gerashchenko.

"Росіяни брешуть! По передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами "Смерч". Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Greta Kinuo
    Точкой У ******** по Ростову и ***** угомонится!!!
  • Petrov Viktor
    Любители рускава мира, самое время выйти с цветами.
  • Александр Голубенко 3a49f821
    Не мы это начали. Но мы закончим. Остановимся в районе китайской границы
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