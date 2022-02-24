Мобільний зв'язок працює, але можливі перебої. Дзвонити радять лише при необхідності, - Держспецзв'язок
1 8011
У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету – ця інформація не відповідає дійсності, але можливі перебої через перевантаження.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це заявляють у Держспецзв’язку.
"Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.
Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені".
Українців просять здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності.
Якщо не можете додзвонитись – здійснюйте обмін СМС-повідомленнями.