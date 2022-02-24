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Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
Українські захисники відвоювали місто Щастя на Луганщині.

Про це у Facebook повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Щастя відбито, противник поніс втрати. М.Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито біля 50 ворогів. Щастя в наших руках!" - йдеться в повідомленні.

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Місто Щастя, яке було атаковано військами РФ, відвойовано. Вбито близько 50 окупантів, - Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 01

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Топ коментарі

  • elena kosakovskaya
    Спасибо вам ребятушки) Вы мощь) Бог с вами)
  • Андрей Саган
    смерть оркам! браво ЗСУ!
  • Vitaliy Mykhasko
    Хлопці, ми за вас молимось.
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