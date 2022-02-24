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Франція солідарна з Україною. Росія має негайно припинити військові дії, - Макрон

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Франція солідарна з Україною. Росія має негайно припинити військові дії, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон закликав РФ негайно припинити військові дії проти України.

"Франція рішуче засуджує рішення Росії розпочати війну з Україною. Росія має негайно припинити військові дії. Франція солідарна з Україною. Вона підтримує українців і працює зі своїми партнерами та союзниками, щоб покласти край війні", - написав Макрон у Twitter у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • Victor B.
    будапештские гаранты, нужно закрыть небо под поводом защиты атомных станций от возможной бомбардировки кацапофашистами.
  • Андрей Саган
    меньше несите ахинею и мольбы о том чтобы ***** прекратило войну,а больше помогайте вооружением и санкциями
  • Ivan Pidbujpata
    під ударами французької авіації нарасєя безумовно припинить військові дії.
    час слів пройшов
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