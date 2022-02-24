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Ердоган скликає засідання Радбезу через російське вторгнення до України

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Ердоган скликає засідання Радбезу через російське вторгнення до України
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що проведе засідання Ради безпеки на тему ситуації навколо України.

Про це овідомляє газета "Сабах", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні також будуть присутні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, представники командування турецької армії та розвідки.

МЗС Туреччини, у свою чергу, заявило, що сприятиме тим громадянам Туреччини в Україні, які захочуть її залишити.

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Топ коментарі

  • Юрий Хорошунов
  • Олег Жуковский f3c5280d
    почему до сих пор кацапляндия постоянный член совбеза оон.. !?!?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Щастя відбито, противник поніс втрати: знищена техніка і вбито біля 50 окупантів.
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