У військовій частині у Деснянському районі Києва сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується, - ДСНС. ФОТО
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В адміністративній будівлі військової частини в Деснянському районі Києва вранці сталося займання, є постраждалі, пожежа ліквідується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"24 лютого о 06:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території військової частини, що у Деснянському районі столиці.
Як виявилося, загоряння сталося в 4-поверховій адміністративної будівлі військової частини: одна будівля - зруйновано 3 та 4 поверхи, пошкоджено 1 та 2 поверхи, друга будівля горить.
Є потерпілі, бригади швидкої медичної допомоги слідують", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділами ДСНС проводиться ліквідація пожежі.
На місці події задіяно 9 одиниць основної та спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу.